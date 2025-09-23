Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota diante do Sporting, no Estádio de Alvalade, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

Não era este o resultado que esperava, pois não?

«O resultado que esperava? Não passa pela cabeça de um treinador esperar perder um jogo. Foi o resultado com que acabou e temos de o aceitar e dar os parabéns ao Sporting, foi melhor, mais consistente ao longo do jogo. Conseguimos ser a equipa que queríamos ser em alguns períodos, tivemos de ser uma equipa que não queríamos ser noutros períodos. O Sporting obrigou-nos a recuar, os médios pressionaram-nos muito.»

«Precisávamos do intervalo, acho que melhorámos na segunda parte, conseguimos controlar melhor a pressão dos médios do Sporting. Ofensivamente, aqui ou ali fomos conseguindo sair, faltou-nos um pouco mais de agressividade no último terço. mas acho que demos uma boa resposta. Não é fácil chegar e ter os números de posse de bola que tivemos. Acho que conseguimos, a espaço, ser a equipa que queremos ser. Estamos num processo de crescimento, tinha dito que ia ser um teste para nós. Sabíamos que estávamos a defrontar o campeão nacional, uma equipa recheada de bons jogadores. Agora é pensar no próximo jogo que é já no sábado.»

Porque as alterações, na baliza e no centro da defesa?

«A primeira coisa que tenho a dizer é feliz o treinador que tem qualidade ao seu dispor para fazer essas alterações. O Maracás estava ligeiramente tocado e não queríamos correr riscos. Em relação à questão da baliza, o treinador tem três grandes guarda-redes e pode tomar estas decisões. Sei que não é usual fazer estas opções, mas foi mais por razões estratégicas em função das características do adversário. O Caio [Secco] tem feito uma época tremenda, mas sentimos que determinadas características que o André tem serviam melhor para este jogo. Eu poder tomar este tipo de decisões significa que temos qualidade.»

Houve muitos assobios em Alvalade. Não acha que a sua equipa tentou perder demasiado tempo?

«Sou muito honesto, não vejo dessa forma. É difícil defrontar uma equipa desta qualidade. Se tivéssemos a perder tempo, tinha dito ao André “atira -te para o chão, preciso de ajustar os meus jogadores”. Olhando para as estatísticas do jogo, fomos das equipas que tivemos mais posse aqui. É preciso trabalhar muito para contrariar uma equipa da qualidade do Sporting. Eles lá dentro são soberanos, tomam as decisões deles. Tivemos de correr muito, fomos empurrados para trás e precisávamos de descansar e de respirar. Foi um jogo muito físico, foi mais por aí, não foi uma questão de perder tempo, não olhamos para o jogo dessa forma. Dificilmente vai haver uma equipa treinada por mim a perder tempo. Houve muito mais mérito do Sporting que nos obrigou a trabalhar muito. O campo do Moreirense é um campo muito mais pequenino. Somos uma equipa que gosta de pressionar alto. Nos jogos em casa conseguimos recuperar muitas bolas, mas aqui temos de correr mais metros, a bola rola mais rápido porque o relvado é melhor. Honestamente, se sentisse que foi isso que aconteceu, assumia aqui. O Sporting tem muita qualidade, tem o processo bem definido e tem jogadores incríveis.»

O Moreirense hoje não criou perigo. Vai ser um milagre um clube como o Moreirense chegar aqui e conseguir pontos esta época?

«Foi tremendamente importante na minha carreira treinar o Dramático de Cascais e perceber a realidade da Distrital em Portugal, mas não me cabe a mim, enquanto treinador do Moreirense, olhar para o jogo desta forma. Quando disse que vínhamos aqui para tentar ganhar, estava a ser sincero. A diferença acaba opor ser mental, é difícil os jogadores virem aqui e jogarem neste ambiente.»

«Se olharmos para o Moreirense, temos uma boa base, mas também temos meninos de 18 anos que acabam de ter a primeira experiência nestes palcos. Temos de acreditar que podemos ganhar cada jogo. O Sporting tem de estar num dia mau e nós num dia perfeito. Tivemos capacidade para em determinados momentos instalarmos-nos no meio-campo do Sporting, mas depois não tivemos capacidade no último terço. Se calhar também faltou um bocadinho de pernas, tivemos de correr mais do que estávamos habituados. Se daqui a uma semana voltássemos a jogar este jogo, íamos estar melhor. Vamos acreditar que na próxima vez que formos a casa de um grande vamos conseguir pontuar. Em nossa casa, num campo mais pequenino, é mais fácil jogar.»