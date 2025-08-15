Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, realçou a importância de uma equipa saber reagir à derrota, na conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Santa Clara.

«Grande parte do segredo é a forma com as equipas reagem à adversidade, tirando aquelas cinco equipas do costume [Sporting, Benfica, FC Porto, Sp. Braga e Vitória]. Todas as outras têm de saber não ganhar jogos, porque é muito comum. São raras as equipas que conseguem fazer séries de vitórias», afirmou o técnico dos minhotos.

O treinador desvalorizou o facto da sua equipa ter tido mais tempo de descanso, quando comparado com o Santa Clara. «Vêm de uma dinâmica de vitória de praticamente dois anos e isso, pela minha experiência, pode superar qualquer cansaço que, como é óbvio, há e até se possa ter sentido um pouco no jogo com o Famalicão».

Na sala de imprensa, o técnico, de 36 anos, realçou que a equipa insular «faz da solidez defensiva uma arma muito forte», reiterando que «é muito difícil marcar golos ao Santa Clara».

Apesar de ainda só ter realizado um jogo oficial no comando técnico do Moreirense, Vasco Botelho da Costa destacou a «identidade» que já foi possível perceber na vitória frente ao Alverca (2-1), na estreia na Liga.

O encontro Santa Clara-Moreirense está marcado para o próximo sábado, às 18:00, e poderá acompanhar ao minuto no site do Maisfutebol.