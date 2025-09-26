Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, no sábado [15h30], referente à sétima jornada da Liga:

Diferenças para o jogo com o Sporting

«O Sporting tem pouco a ver com o Casa Pia. Poderá ser um jogo mais semelhante ao do Rio Ave [triunfo do Moreirense por 3-1]. Queremos ter diferentes ferramentas para contornar diferentes problemas. Se possível, queremos melhorar no processo ofensivo. Considero que estamos com cada vez mais capacidade na nossa construção. Precisamos de melhorar a aproximação à baliza adversária».

Análise ao adversário

«É uma equipa com maturidade, fisicamente muito imponente. É das mais imponentes do campeonato. Cada lançamento lateral, cada pontapé de baliza, cada esquema tático pode ter um papel preponderante. É uma equipa compacta e agressiva, que sofre poucos golos. Chega com velocidade à baliza e pode apanhar as equipas em contrapé».

Equipa titular em função do adversário

«Convém conhecermos a nossa equipa, mas também saber o que nos espera como adversário. Isso também faz os jogadores sentirem que são parte de solução. É mais fácil olhar para os que jogam mais e são protagonistas, mas, durante a semana, os outros dão o melhor para serem opção. A época é longa, há picos de forma e há que olhar para as características dos jogadores».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?