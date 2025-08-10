Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo por 2-1 frente ao Alverca, na primeira jornada da Liga:

«Acusámos um pouco o golo, que acaba por acontecer contra a “corrente” do jogo. Ao longo do jogo, sentimos sempre que podia haver algum perigo e algum desconforto [por parte do Alverca], quer pelas características do Marezi, quer pelas características do Chiquinho. Na segunda parte, não estávamos com tanta consistência no jogo. Estivemos bem a espaços. No final, tivemos uma acutilância que não tivemos noutros períodos da segunda parte. As coisas podem não estar a sair como pensamos, mas se houver crença, esforço, somos recompensados».

«O Moreirense tem muito para crescer. Tem de ser uma equipa que ambicione controlar melhor o jogo com bola, melhorar a questão das transições, atacar mais juntos, para reagirmos mais perto à perda e não permitirmos ao nosso adversário transitar. Só conseguimos ajustar certos posicionamentos ao intervalo. Ainda não temos um processo muito desenvolvido. Há uma margem de crescimento que nos dá confiança. Queremos ser mais completos, mais dominadores, mais pressionantes, mas vai haver momentos em que não vamos ser tão pressionantes».

«O plantel precisa de mais jogadores. Tínhamos dois guarda-redes no banco, mas sinto enorme confiança no que estamos a construir. A administração está a trabalhar no reforço da equipa. Não queremos trazer jogadores por trazer. Para isso, pegamos nos nossos meninos dos sub-19».

«Entrou um novo grupo acionista [o Black Knight Football Club]. O grupo pode fazer com que o clube dê um passo em frente, mas primeiro é preciso um passo atrás. Há pessoas novas, que precisam de aperfeiçoar o método de trabalho».

«Estamos felizes [pela estreia da equipa técnica na Liga portuguesa]. Era um objetivo. Foi um momento muito bom para nós chegar à Liga. Procurámos desfrutar como sempre. Mas depois são 11 contra 11. Queremos ajudar os jogadores o melhor que sabemos. Todos os jogadores acreditam que podem ser importantes. Todos contam. Quanto mais difícil for para o treinador escolher os jogadores, melhor é».