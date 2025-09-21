Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na antevisão da visita ao Estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, esta segunda-feira, em jogo da 6.ª jornada da Liga. A equipa de Moreira de Cónegos soma os mesmos 12 pontos do que os leões.

Sobre o momento para defrontar os leões

«Como tenho vindo a dizer, temos um objetivo muito claro para esta época que era conseguir criar condições para disputarmos cada jogo de uma forma competitiva para acreditar que podemos ganhar. Se eu pudesse escolher, se calhar empurrava este jogo um bocadinho mais para a frente, mas surge numa altura em que tem de ser considerado um teste para nós. Um teste bom para percebermos o nível em que estamos e a capacidade que temos, perante um adversário de tamanha valia, conseguir ou não impor-nos em largos momentos do jogo. Sabemos que não é fácil, estamos a jogar fora, num ambiente que é muito favorável ao nosso adversário, mas obviamente estamos motivados, preparamos o jogo da forma de o disputar, sempre com muita ambição e muito positivos para aquilo que vai acontecer na segunda-feira.».

Vai promover mudanças na equipa?

«Temos sempre que nos adaptar, nós nunca jogamos sozinhos, portanto, uma coisa são os nossos princípios, o que temos de preparar ao longo da semana. Vou dar-vos um exemplo, nós gostamos muito de tentar roubar bolas alto no campo aos nossos adversários, mas abemos que, tendo em conta o valor do adversário, nem sempre vai ser possível. O nosso desafio também é esse, é tentarmos ao máximo jogar o jogo que costumamos jogar semana após semana, mas com a devida consciência que em muitos momentos se calhar não nos vai ser permitido jogar esse jogo. Temos de ter outro tipo de ferramentas para conseguir contrariar aquilo que é o valor do adversário, Agora vamos tentar, sem sombra de dúvida, porque também é isso que nós pretendemos, é isso que fazemos semanalmente, diariamente. Não acredito em mudanças radicais, muito mais mudanças impostas por nós. Se tiver que acontecer, seja por mérito do adversário que, como já disse, tem muito valor».

Um Sporting que já está envolvido nos jogos da Liga dos Campeões. Espera que Rui Borges possa rodar um bocadinho os jogadores?

«Quem me dera puder rodar como as equipas grandes rodam. Isso é uma falsa questão. Em planteis dessa qualidade, jogue quem jogue, têm muitas soluções e até podem ir às equipas inferiores. Preparámos-nos para a ideia que tem sido apresentada por Rui Borges. O Sporting tem várias formas de construir, consegue variar entre linha de três e de quatro, e procura muito os espaços entre linhas. Nós trabalhámos para contrariar essas soluções e estamos preparados para diferentes tipos de pressão. Vai se rum excelente teste para avaliarmos».

Considera que o Sporting está ao nível dos rivais, Benfica e FC Porto?

«Ainda que sejam nossos adversários, não faz sentido estar a fazer comparações. São todos planteis recheados de qualidade, com bons treinadores, por alguma razão é que, historicamente, é sempre algum deles que ganha o campeonato. Em relação ao Moreirense, se o jogo fosse daqui a mês e meio ou dois meses, diria que nós seguramente estaríamos com o nosso processo mais solidificado. Há aqui diversas condicionantes. Este é um jogo que acreditamos que podemos ganhar, sem arrogância, mas com naturalidade, porque faz parte da nossa a identidade e foi para isso que nos preparamos.»