O Moreirense já arrancou os trabalhos de pré-temporada e o treinador Vasco Botelho definiu que a meta principal é fazer 35 pontos no campeonato, embora deseje ver a equipa fazer melhor que no ano passado.

A comandar os cónegos pela segunda temporada consecutiva, o português de 37 anos afirmou que a equipa é ambiciosa e pretende superar os 43 pontos e o sétimo lugar de 2025/26.

«Adorava fazer melhor. Os 35 pontos são, sem dúvida, a nossa meta. Tirando aquelas cinco grandes equipas do nosso campeonato e, se calhar, o Famalicão, todos partimos em pé de igualdade. A forma como se começa pode ter uma influência grande sobre a restante época.»

«Um dos nosso micro-objetivos, digamos assim, é crescer em relação à temporada passada, onde não conseguimos pontuar contra as equipas de cima do campeonato. É algo que queremos muito contrariar», sublinhou.

O Moreirense realizou, este sábado, o primeiro treino da pré-temporada 2026/27 e segue para estágio em Ofir, entre 20 e 25 de julho.