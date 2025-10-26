Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, considera o FC Porto «a equipa mais competente» da Liga, mas frisou a ambição da sua equipa em retirar pontos aos dragões no jogo que encerra a 9.ª jornada na próxima segunda-feira (20h15).

Os cónegos chegam a este jogo depois de duas derrotas consecutivas, uma que ditou a eliminação da Taça de Portugal por uma equipa da Liga 3, o Fafe (0-1), e outra com o Nacional (2-3), para o campeonato, enquanto o FC Porto perdeu pela primeira vez esta temporada, em Inglaterra, no terreno do Nottingham Forest (2-0), para a Liga Europa. Para o técnico dos minhotos, as duas equipas vão querer dar «uma resposta forte» a esses desaires e Vasco Botelho da Costa, «se calhar, não dizia que não» a um eventual empate.

Sobre os números e a consistência do FC Porto

«Tem sido uma equipa muito competente, a intensidade que coloca em jogo, a velocidade a que bola anda, a versatilidade da equipa, que não sai sempre curto, mas também sabe sair longo. É, sem dúvida, a equipa mais competente do campeonato, a classificação assim o diz.»

O que é que o Moreirense pode fazer para contrariar o FC Porto

«Tenho a convicção de que vamos arranjar espaços e conseguir perceber onde ferir o FC Porto. Temos que agarrar-nos às nossas capacidades, vamos ter bola em determinados momentos e podemos bater a forte pressão que o FC Porto faz, tal como fizemos em Alvalade [derrota por 3-0] até certo momento.»

Ilações sobre o empate do FC Porto com o Benfica e a derrota diante do Nottingham Forest

«É interessante perceber que há determinadas estratégias que conseguem contrariar um pouco do que é o jogo do FC Porto, mas não é assim tão linear».

Sobre o peso que as duas derrotas do Moreirense

«Vou sempre posicionar os cinco grandes clubes da nossa Liga [FC Porto, Sporting, Benfica, Sp. Braga e Vitória] num patamar diferente, é quase como jogássemos dois campeonatos dentro de um só dadas as diferenças. Trabalhamos para que isso não pese, tirámos as ilações do jogo do Fafe e do Nacional, o que temos que corrigir do momento defensivo e ofensivo para também nós seremos uma equipa muito versátil.»

Vasco Sousa, emprestado pelos dragões, é baixa certa, tal como Kiko Bondoso, lesionado. Guilherme Schettine, que falhou os dois últimos jogos devido a lesão, está em dúvida, sendo que o Moreirense ainda vai fazer um ligeiro treino na segunda-feira e só aí o treinador saberá se pode contar com o avançado brasileiro.