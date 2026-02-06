Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, fala na ambição de regressar às vitórias já este sábado (15h30), na receção a um Gil Vicente «competente e muito difícil», na abertura da 21.ª jornada da Liga.

Receção ao Gil Vicente, depois do desaire diante do Vitória (0-1)

«Como é óbvio, queremos regressar às vitórias, junto dos nossos adeptos. (…) O Gil está a fazer um grande campeonato. É uma equipa difícil, muito competente na organização defensiva, com timings de pressão muito bons, e que, no processo ofensivo, sabe jogar contra blocos mais baixos. É uma equipa competente, que nos vai obrigar a ser competentes.»

Gil Vicente venceu Moreirense na primeira volta (2-0)

«Por vezes, estes jogos decidem-se num duelo perdido. Temos de igualar a competência do Gil Vicente e tentar fazer a diferença pela nossa qualidade. Os erros fazem parte do nosso jogo. Esperemos que não aconteçam da nossa parte e, se acontecerem, o Gil não aproveite. E esperamos aproveitar os erros do Gil.»

Ausências de Caio Secco e Michel (lesionados) e também de Stjepanovic (castigado). Maracás de regresso ao eixo defensivo

«No jogo da semana passada, não nos lembrámos do Maracás. As ausências são naturais, porque lesões e castigos fazem parte de todas as épocas. Não nos sentimos mais fracos. Nem sempre a equipa consegue estar ao seu melhor, mas nunca baixamos de determinado nível exibicional. Somos sempre competitivos.»

Sobre o mercado do Moreirense [saíram Joel Jorquera, Marcelo, Ofori, Schettine e Benny; entraram Leandro Santos, Kevyn Monteiro e Nile John]

«O Moreirense era um dos melhores exemplos de gestão no futebol português, mesmo sem investidor. Praticamente não dava prejuízo e aguentava-se na I Liga. O futuro passa por subir o degrau. Sabemos muito bem o que estamos a fazer neste projeto. Na época passada, o Moreirense estava no top 3 dos plantéis mais velhos da I Liga. Agora estamos no top 3 dos plantéis mais jovens.»