Vasco Botelho: «O Gil Vicente vai-nos obrigar a ser competentes»
Treinador garante motivação da sua equipa para regressar às vitórias já este sábado
Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, fala na ambição de regressar às vitórias já este sábado (15h30), na receção a um Gil Vicente «competente e muito difícil», na abertura da 21.ª jornada da Liga.
Receção ao Gil Vicente, depois do desaire diante do Vitória (0-1)
«Como é óbvio, queremos regressar às vitórias, junto dos nossos adeptos. (…) O Gil está a fazer um grande campeonato. É uma equipa difícil, muito competente na organização defensiva, com timings de pressão muito bons, e que, no processo ofensivo, sabe jogar contra blocos mais baixos. É uma equipa competente, que nos vai obrigar a ser competentes.»
Gil Vicente venceu Moreirense na primeira volta (2-0)
«Por vezes, estes jogos decidem-se num duelo perdido. Temos de igualar a competência do Gil Vicente e tentar fazer a diferença pela nossa qualidade. Os erros fazem parte do nosso jogo. Esperemos que não aconteçam da nossa parte e, se acontecerem, o Gil não aproveite. E esperamos aproveitar os erros do Gil.»
Ausências de Caio Secco e Michel (lesionados) e também de Stjepanovic (castigado). Maracás de regresso ao eixo defensivo
«No jogo da semana passada, não nos lembrámos do Maracás. As ausências são naturais, porque lesões e castigos fazem parte de todas as épocas. Não nos sentimos mais fracos. Nem sempre a equipa consegue estar ao seu melhor, mas nunca baixamos de determinado nível exibicional. Somos sempre competitivos.»
Sobre o mercado do Moreirense [saíram Joel Jorquera, Marcelo, Ofori, Schettine e Benny; entraram Leandro Santos, Kevyn Monteiro e Nile John]
«O Moreirense era um dos melhores exemplos de gestão no futebol português, mesmo sem investidor. Praticamente não dava prejuízo e aguentava-se na I Liga. O futuro passa por subir o degrau. Sabemos muito bem o que estamos a fazer neste projeto. Na época passada, o Moreirense estava no top 3 dos plantéis mais velhos da I Liga. Agora estamos no top 3 dos plantéis mais jovens.»