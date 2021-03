O Moreirense segue seguro na Liga, sétimo classificado, mas Vasco Seabra não se quer iludir com a aparente tranquilidade. Para o treinador dos axadrezados, o jogo com o Rio Ave é mais uma oportunidade para somar três pontos e vencer em casa, algo que os minhotos ainda não conseguiram em 2021.



A equipa tem sido mais feliz a jogar fora do que em Moreira de Cónegos, mas Vasco não encontra razões objetivas para isso. «Mais do que as razões para termos vencido mais vezes fora do que em casa, olhamos para o comportamento da equipa, que tem sido merecedora de pontos. Sentimos que as coisas vão acontecer também em casa e acabaremos por vencer com regularidade. Estamos serenos em relação a isso.»



Vasco diz que a equipa já defrontou «adversários poderosos» no seu reduto e «por uma ou outra razão» acabou por não vencer tanto como queria.



«Sabemos é que o foco da equipa tem vindo a aumentar. Essa consistência de concentração e equilíbrio durante todo o jogo vai fazer-nos continuar a pontuar, de forma a estarmos confiantes naquilo que somos capazes de fazer.»



Também para provar que a equipa sabe ganhar em casa, Vasco quer derrotar o Rio Ave. «Os nossos atletas estão conscientes da dificuldade, mas sabem que vão criar problemas ao adversário. Teremos de estar no nosso melhor em termos competitivos, com muita vontade de vencer e um enorme compromisso. Está tudo muito embrulhado na tabela e são três pontos muito importantes. Vamos dar a vida para conquistá-los, temos de ganhar.»



O Moreirense-Rio Ave realiza-se no domingo, às 15 horas. Os minhotos têm 29 pontos, mais quatro do que os vilacondenses.