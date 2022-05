Três anos depois, o Desp. Chaves está de regresso à Liga.

E a festa em Moreira de Cónegos, casa do Moreirense, foi condizente com o momento. No relvado do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, os jogadores flavienses festejaram efusivamente o feito, e até um momento para a tradição: o «atirar ao ar» do treinador, Vítor Campelos.

Ora veja: