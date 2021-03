O treinador do Moreirense, Vasco Seabra, na conferência de imprensa após a vitória com o Marítimo (2-0), em jogo da 22.ª jornada da Liga:

[Vitória sofrida] «Quem pensasse que vínhamos aqui e que não íamos sofrer em alguns momentos estaria tremendamente enganado. São três pontos saborosos, num jogo onde fomos muito compactos na primeira parte e na segunda parte permitimos duas oportunidades ao Marítimo, mas penso que também tivemos as nossas.

Vir a um campo tão difícil como este, contra um bom adversário, terminar o jogo com mais remates à baliza do que o adversário, ter posse de bola dividida, penso que reflete também a união e o compromisso da nossa equipa.

Tivemos os nossos momentos de qualidade com bola e tivemos também os nossos momentos de qualidade defensivamente para conseguirmos controlar as investidas do Marítimo.

Acho que foi um jogo de muita entrega, de muita luta, de muita união e isso é o que representa também a nossa equipa. Por isso penso que a vitória nos assenta bem porque fomos solidários e fomos compactos.»