Mateus Pasinato é o guarda-redes da Liga com mais defesas feitas nas 24 jornadas já realizadas da competição.

Mas em quem se inspirou e se inspira atualmente o guarda-redes do Moreirense?

«Sou da geração do Brasil pentacampeão. Sou da geração de Marcos, Rogério Ceni, Dida. Taffarel foi um pouco antes. Tive a oportunidade de jogar contra o Rogério Ceni: ele teve um livre a favor, mas não marcou: foi para fora», recordou sobre o mítico guarda-redes goleador.

Pasinato, que também teve como referência o alemão Oliver Kahn, escolheu ainda aqueles que considera serem os melhores guardiões da atualidade. «Hoje são o Alisson, o Ter Stegen e o Oblak. São o topo, a referência para nós. O Oblak está sempre muito bem posicionado, o ter Stegen é muito completo e o que o Alisson conquistou individualmente e coletivamente é histórico», referiu, escolhendo aquele com que se considera mais parecido. «Não sei, mas espelho-me muito na postura do Alisson: acompanhei a carreira dele no Brasil e somos da mesma idade», disse, assumindo que procura beber um pouco das virtudes de cada um deles.