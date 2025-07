André Ferreira tem via aberta para reforçar a baliza do Moreirense. Depois de rescindir com o Valladolid – despromovido da La Liga – o guardião de 29 anos regressa a Portugal. O Maisfutebol sabe que o gaiense está em Moreira de Cónegos para acertar detalhes do acordo, devendo ser anunciado nas próximas horas.

Formado entre Boavista e Benfica, passou por Leixões, Desp. Aves, Santa Clara e Paços de Ferreira antes de rumar ao Granada, em 2022. Ano e meio volvido, reforçou o Valladolid. Desde janeiro, Ferreira cumpriu nove jogos – seis na La Liga.

No regresso à Liga, André Ferreira vai encontrar a concorrência dos experientes Mika e Caio Secco, ambos de 34 anos. O novo guarda-redes prepara-se para ser o sétimo reforço da turma de Vasco Botelho da Costa.

Até ao arranque da Liga, em casa, o Moreirense tem “testes” com Famalicão, Desp. Chaves, Académico Viseu e AVS.