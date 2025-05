Na sequência da Assembleia Geral extraordinária que culminou na venda de 70 por cento da SAD do Moreirense ao fundo norte-americano Black Knight Football Club, o emblema de Moreira de Cónegos prepara-se para anunciar o novo timoneiro: Vasco Botelho da Costa.

Segundo apurou o Maisfutebol, o treinador de 36 anos vai assinar até 2027.

Num percurso ascendente, o lisboeta celebrou títulos pelos sub-23 do Estoril – Liga Revelação (2) e Taça Revelação (2) – conquistou a Liga 3 pela União de Leiria e devolveu o Alverca à II Liga, nesta temporada.

Ao cabo de 34 jornadas, Vasco Botelho da Costa liderou os ribatejanos a 17 vitórias, terminando no segundo lugar, somente a um ponto do Tondela.

Num percurso iniciado em 2008 no futebol de sete do Dramático de Cascais, este jovem treinador prepara-se para a estreia na elite do futebol nacional.

De notar que, para já, a próxima edição da Liga vai contar com três treinadores nascidos em 1989, com 36 anos: Vasco Botelho da Costa, Tiago Margarido (Nacional) e Luís Pinto (Vitória de Guimarães). Ainda assim, o mais jovem continua a ser João Pereira, timoneiro do Casa Pia, com 33 anos.

Na última temporada, entre César Peixoto e Bacci, o Moreirense terminou a Liga no 10.º lugar.