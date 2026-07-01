Moreirense
Há 28 min
OFICIAL: Palmeiras empresta jovem guarda-redes ao Moreirense
Aos 21 anos, Aranha prepara a estreia fora do Brasil
Aos 21 anos, Aranha prepara a estreia fora do Brasil
Wenderson Santos – ou Aranha – foi emprestado pelo Palmeiras de Abel Ferreira ao Moreirense. O guarda-redes brasileiro de 21 anos fez formação entre Santa Cruz e Sport Recife, estando vinculado ao “Verdão” desde 2023. Todavia, sem qualquer jogo pela equipa principal.
Este jovem é a terceira contratação do plantel de Vasco Botelho da Costa, depois dos atacantes Michael DaCosta e Koby Mottoh, ambos oriundos do Bournemouth, clube inglês detido pelo fundo Black Knight Football Club, que possui 70 por cento da SAD dos cónegos.
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