Wenderson Santos – ou Aranha – foi emprestado pelo Palmeiras de Abel Ferreira ao Moreirense. O guarda-redes brasileiro de 21 anos fez formação entre Santa Cruz e Sport Recife, estando vinculado ao “Verdão” desde 2023. Todavia, sem qualquer jogo pela equipa principal.

Este jovem é a terceira contratação do plantel de Vasco Botelho da Costa, depois dos atacantes Michael DaCosta e Koby Mottoh, ambos oriundos do Bournemouth, clube inglês detido pelo fundo Black Knight Football Club, que possui 70 por cento da SAD dos cónegos.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências.