Sidnei Tavares está pronto para regressar a Inglaterra, pela porta do Blackburn Rovers. Tal como noticiado pelo Maisfutebol, o médio cabo-verdiano vai render 2 milhões de euros ao Moreirense.

Formado pelo Leicester, Sidnei Tavares chegou a Portugal pela porta da equipa B do FC Porto, em 2021. Depois da breve passagem pelos norte-americanos do Colorado Rapids, terminou vínculo com os dragões e reforçou o Moreirense, há um ano.

Em 2024/25, o médio conseguiu um golo e uma assistência em 33 jogos. Por isso, aos 23 anos, recebe a oportunidade de se estrear na II Liga inglesa, com vínculo até junho de 2028.

AO MINUTO: siga as novidades do mercado de transferências.

✍️ We are delighted to announce Sidnei Tavares as our second signing of the summer.



The 23-year-old midfielder arrives from Portuguese side Moreirense for an undisclosed fee and has signed a three-year deal at Ewood Park.#Rovers 🔵⚪️