Há mais de dez anos que o título de melhor marcador da Liga está reservado para um avançado pertencente aos chamados «grandes» do futebol português.

Nenê, avançado brasileiro de 36 anos, foi o último goleador a conseguir introduzir-se entre este domínio, em 2008/09 quando representava o Nacional e é a ele que recorre Fábio Abreu para sustentar o sonho de terminar a época no topo da lista dos melhores marcadores.

«Nada é impossível, temos é de confiar em nós próprios. Vejo o Nenê, que é uma pessoa para quem olho muito e que me ajuda muito pela experiência e maturidade que tem. Ele já foi o melhor marcador e ninguém estava à espera disso naquele ano. Ele conseguiu-o e eu sinto que também posso fazer isso: vou lutar por esses objetivos», disse, numa videoconferência com jornalistas, o avançado do Moreirense e colega do brasileiro na equipa minhota

Fábio Abreu, que soma dez golos nesta edição da Liga e vinha de seis jogos seguidos a marcar antes da interrupção das competições, garantiu ter uma relação saudável com Nenê e que este, apesar de rival na luta por um posto no eixo do ataque da equipa de Ricardo Soares, dá-lhe conselhos para melhorar.

«Às vezes há pessoas que pensam que um avançado não se dá com outro avançado ou que um guarda-redes não se dá com outro guarda-redes. Mas isso é errado. Eu vejo isso pelo meu exemplo: o Nenê é um profissional fantástico, está sempre a dar o máximo. Com a idade que tem, ele trabalha muito, ajuda muito quem precisa de ajuda. Ele está sempre pronto para ajudar os mais novos. Muitas vezes estamos a finalizar e ele fala comigo: diz-me para bater de uma determinada maneira, porque vou melhorar. E eu só tenho de agradecer, porque é uma excelente pessoa», confessou.