Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Nacional, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Acho que conseguimos ter uma entrada fortíssima, com cinco situações claras para golo, e a partir daí tivemos uma resposta do Nacional, tal como esperávamos. Por isso, falo em espetáculo, porque penso que foi um bom espetáculo. Defrontámos uma excelente equipa, com um excelente treinador e excelentes dinâmicas, muito difícil de contrariar. Por isso, sabíamos que não ia chegar apresentarmos só as nossas ideias e a nossa qualidade. Teríamos de sofrer juntos, e penso que soubemos fazê-lo. Não conseguimos materializar nos primeiros 30 minutos, mas acabámos por fazê-lo num momento em que o jogo estava mais dividido.»

«São três pontos muito importantes na nossa caminhada. Vai ser longa, vai ser difícil, o campeonato está muito equilibrado, muito nivelado, e com muita competitividade. Mas temos crença no que estamos a fazer, e espírito de equipa.»

«Começámos há 10 dias, por isso aquilo que eu vi, num jogo fora, foi a nossa equipa a ter uma chegada muito alta no último terço, a ter muitas oportunidades, muitas possibilidades de finalizar, portanto, estou satisfeito com o que produzimos em termos ofensivos num jogo fora. Esta vitória também nos traz esse calor para que acreditemos ainda mais em nós e na possibilidade que temos de disputar cada jogo com vontade de o vencer. Ficamos muito satisfeitos com o que fizemos hoje, num campo extraordinariamente difícil.»