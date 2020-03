Um quase intransponível Mateus Pasinato (Moreirense) e os momentos de inspiração de Pedrinho (Paços de Ferreira) e do guarda-redes Amir (Marítimo)

A figura da jornada: Mateus Pasinato

O guarda-redes do Moreirense terminou o jogo com o Benfica no Estádio da Luz com oito defesas. Pasinato foi o melhor em campo e um dos maiores responsáveis pelo facto de a equipa minhota ter somado um ponto e, por consequência, provocado a queda do campeão nacional para o segundo lugar da Liga, por troca com o FC Porto, que há um mês estava a sete pontos do primeiro classificado. Só Pizzi conseguiu batê-lo e mesmo aí o médio do Benfica foi forçado a trabalho extra: só conseguiu marcar na recarga a um penálti que Pasinato defendeu.

Totalista pelos cónegos na Liga, o brasileiro de 27 anos é o guarda-redes com mais defesas efetuadas na prova: um total de 86 distribuídas pelos 23 jogos.

O golo da jornada: Pedrinho

O médio do Paços de Ferreira fez aquilo a que na gíria futebolística se chama de «pastilha». Rúben Oliveira, médio do Desp. Aves, cortou a bola de cabeça e sem deixar cair, e ainda a uma distância considerável da baliza, Pedrinho rematou de primeira com o pé direito, fazendo a bola entrar ao ângulo. Um golaço aos 28 minutos que inaugurou o marcador e que lançou a equipa de Pepa para um triunfo importante na luta pela permanência.

A defesa da jornada: Amir

O remate de Ricardo Horta levava selo de golo e se Amir não se tivesse oposto com esta fantástica intervenção, o Sp. Braga chegaria ao 2-0 no Funchal, resultado que poderia permitir gerir o jogo de outra forma. Assim, o Marítimo chegou ao empate já na segunda parte e o drama manteve-se até bem perto do apito final, quando no nono minuto do tempo de descontos Paulinho deu a vitória aos minhotos.