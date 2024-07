Moreirense e Paços de Ferreira empataram, esta quarta-feira, em Moreira de Cónegos, num particular sem golos.

O encontro foi marcado pela estreia do ponta de lança Schettine, reforço dos «Cónegos». O «onze» de César Peixoto contou também com o guarda-redes Caio Secco, os defesas Dinis Pinto, Marcelo, Maracás e Frimpong, os médios Ofori, Castro e Alanzinho, e os extremos Madson e Antonisse.

No decorrer do particular, o timoneiro do Moreirense apostou ainda nos defesas Fabiano, Carlos Henrique, Carlos Ponck e Gilberto Batista, nos médios Liberato, Rúben Ismael, Miguel Rebelo, Sidnei Tavares e Benny, e no avançado Luis Asué.

No segundo tempo, o guardião pacense Jeimes travou um penálti de Luis Asué.

Ora, nos «Castores» alinharam os defesas Anilson, Ícaro, Ferigra e Antunes, os médios Pavlic, Welton e João Caiado, e os avançados Uilton, Rui Fonte e Costinha.

No desenrolar da partida, Ricardo Silva deu minutos a Zé Pedro, Miguel Mota, João Vale, Aliou Niang, Rui Pedro, Luís Bastos, Marcos Paulo, Guilherme Pio, Gonçalo Nogueira e Mutaru Baldé.

O Moreirense continua sem perder nesta pré-época, encaixando o terceiro empate. As outras igualdades foram registadas ante Desp. Chaves (1-1) e Casa Pia (1-1). Quanto aos triunfos, aconteceram ante Penafiel (2-0), U. Leiria (2-1), Rio Ave (1-2) e Sp. Braga (2-0).

Antes da estreia na nova edição da Liga, os comandados de César Peixoto visitarão o Famalicão, na tarde deste sábado.

A 11 de agosto, às 18h, o Moreirense começará o campeonato no reduto do Farense.