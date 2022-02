O Moreirense somou a segunda derrota consecutiva diante do FC Porto (1-0) e regressou à zona de despromoção. Ainda assim, Ricardo Sá Pinto admitiu que foi «mais difícil» gerir emocionalmente a goleada em Famalicão (5-0), onde «tudo correu mal».

«A equipa percebeu de uma vez por todas qual é o caminho», disse o técnico dos minhotos em conferência de imprensa.

O próximo jogo dos vimaranenses é diante do Arouca e pretendem «estar tão competitivos, concentrados e ambiciosos» como na receção aos dragões, no passado domingo.

«É um jogo muito difícil para nós, como para eles, pois joga-se mais do que três pontos. Temos aprendido muito com situações de alguma irregularidade comportamental e de concentração e entrámos numa fase em que não se pode desperdiçar oportunidades por culpa própria. Vamos entrar num calendário com opositores muito semelhantes, tirando o Sporting. Todos os detalhes contam. Quem menos errar, vai ter mais sucesso», observou.

Sá Pinto elogiou o «inexcedível e fantástico» apoio dos adeptos e constatou uma «imagem de evolução» do Moreirense face à primeira volta, sem deixar passar o peso dos pontos para «acabar bem e numa posição merecedora» a época.

«Arouca? As combinações exteriores são muito fortes. Tem três atletas de qualidade na frente, que estão a desequilibrar muito, não só em ataque posicional, como em ataque rápido. Os laterais envolvem-se muito, juntando a qualidade do David Simão», analisou.

O treinador da turma de Moreira de Cónegos ainda não pode contar com Sori Mané, Walterson e Kevin Mirallas, todos por lesão. Steven Vitória vai cumprir castigo, enquanto Rodrigo Conceição está de volta às opções.

O Moreirense visita o Arouca este sábado, a partir das 20h30, em jogo da 24.ª jornada da Liga.