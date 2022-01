O Moreirense desloca-se ao terreno do Sp. Braga este domingo, num jogo que assinala o regresso de Ricardo Sá Pinto à Pedreira, onde treinou na primeira metade de 2019/20.

«Pessoalmente, passei grandes momentos em Braga. Fui muito bem recebido, não só pelas pessoas do clube, mas também pelos bracarenses. Em conjunto com jogadores e estrutura, conseguimos resultados importantes para o clube, que me deixam satisfeito. É um jogo especial para mim, pois não sou indiferente ao carinho que senti lá», admitiu o técnico dos Cónegos.

Depois da derrota caseira com o Santa Clara, Sá Pinto pediu intensidade aos jogadores. «Não era o jogo que queríamos para ter uma reação, mas vamos tê-la. Sabemos que só jogámos uma parte à nossa imagem no último desafio e temos de fazê-lo nas duas. Não podemos baixar desse registo. Se nos desconcentramos e perdemos atitude competitiva, vamos ser penalizados novamente», frisou.

«Quero a equipa em Braga com a atitude, concentração, espírito combativo e união que teve nos últimos dois jogos fora [vitória em Vizela e empate na Luz]. Para mim, isso é ponto assente. A equipa percebeu que tem de ter essa reação e não pode adormecer. Sendo um campeonato competitivo, as equipas estão muito igualadas e, ao mínimo deslize, iremos pagar muito caro.»

O técnico do Moreirense assume que o 16.º lugar que a equipa ocupa pode servir como «mais um extra a nível motivacional» para «se superar mais», num terreno onde soma oito derrotas e três empates em duelos da Liga.

«Sinto que os jogadores estão tranquilos e motivados. Sinto a equipa alegre e a treinar num nível muito bom, incluindo aqueles que não jogam. Todos estão envolvidos, o que é muito importante, pois cria uma grande competitividade entre eles. Estamos no caminho certo. Temos de continuá-lo e não duvido de que nos vai levar ao sucesso», afirmou.

«Vamos jogar um adversário motivado, que em casa não tem ultimamente feito bons resultados, mas isso não quer dizer que não tenha o valor que tem. Quero que a equipa jogue com o mesmo respeito, humildade e ambição que mostrou frente ao Benfica. Se tivermos esta postura, acredito claramente que podemos discutir os três pontos.»

Steven Vitória, suspenso e ao serviço do Canadá e Pablo Santos, cedido pelo Sp. Braga, são baixas no eixo defensivo do Moreirense, para uma partida em que já pode contar com Artur Jorge e Fábio Pacheco, que regressam após castigo. Gonçalo Franco recuperou da covid-19 e o neerlandês Godfried Frimpong também já está apto.

Atualmente na antepenúltima posição, o conjunto de Moreira de Cónegos visita o Sp. Braga este domingo, pelas 18h00.