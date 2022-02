Impedido de falar logo após o jogo com o FC Porto por ter sido expulso, Ricardo Sá Pinto recorreu nesta segunda-feira às redes sociais para deixar uma mensagem pública à equipa do Moreirense, derrotada em casa por 1-0 pelo atual líder da Liga.

«Parabéns aos jogadores pelo grande jogo que fizeram! Nunca desistiram e souberam reagir com alma e coragem a todas as adversidades que tiveram de enfrentar. Foi um resultado injusto e merecíamos todos muito mais, mas com este espírito de união, luta e de sacrifício iremos seguramente alcançar os nossos objetivos», disse numa mensagem publicada nas redes sociais.

«Obrigado a todos os nossos adeptos que mais uma vez nos apoiaram do início ao fim! Foco no próximo jogo: todos a Arouca!», apelou ainda o treinador dos cónegos.

Por ter perdido com o FC Porto, o Moreirense caiu nesta jornada para a zona de despromoção, por troca precisamente com o Arouca, que venceu fora o V. Guimarães.