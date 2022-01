Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota diante do Sp. Braga, por 2-0:

«[Análise ao jogo e golo sofrido aos 48 minutos] A primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte, até fomos superiores, com uma atitude competitiva muito boa e merecíamos algo mais. Na segunda, contava com a mesma forma de estar, não deixar o Sp. Braga construir e pensar, continuarmos compactos. Sabíamos que o Sp. Braga ia arriscar com jogadores mais ofensivos. Mas a estrutura manteve-se igual. Foi pena aquele golo numa bola parada. A equipa vinha com um ânimo tão bom da primeira parte e queria surpreender, mas esteve equilibrada. Depois, a equipa sentiu o segundo golo e percebemos que ia ser difícil. Fomos muito penalizados com aquilo que o Sp. Braga fez ofensivamente. Levo daqui coisas positivas, em termos de atitude, entrega, a forma de estar competitiva, corajosa, pressionante. O Sp. Braga tem muitas individualidades, temos de saber respeitar a valia deles. Temos de continuar a melhorar, tirar ilações e transportar para o jogo com o Belenenses em casa. Não gosto de perder, mas também não gosto de sair com saco cheio. Vi uma equipa que quer muito ganhar e conseguir resultados positivos. Só saio daqui triste com o resultado.

[Dois avançados na frente] Optámos por jogar com o André Luís mais como referência no ataque. O Rafael Martins jogou muitas vezes no Levante no corredor, está habituado. Quis dar mais capacidade ofensiva à equipa. Acho que responderam muito bem, criámos ocasiões, tivemos mais bola, mas falhámos na definição. Temos de continuar a trabalhar o processo ofensivo. Defensivamente, estamos preparados, sobretudo para enfrentar equipas da nossa valia. Criámos mais hoje do que contra o Santa Clara. É seguir este caminho, melhorar no último terço e consolidar. Gostei de muitas coisas, é continuar neste caminho.