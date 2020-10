O treinador do Moreirense reconheceu a qualidade do Boavista e pediu uma equipa a «jogar mais e melhor» na receção aos axadrezados.

«O Boavista fez um investimento forte em jogadores de enorme qualidade, mas pensamos em nós e queremos jogar mais e melhor, procurando ser eficazes a defender e agressivos no ataque. Espero dificuldades, mas estamos convictos de que podemos ganhar e tudo faremos pelos três pontos», afirmou Ricardo Soares na antevisão à partida da 3.ª jornada da Liga.

Depois da derrota na jornada passada diante do Benfica por 2-0, o técnico dos minhotos disse sentir que «a equipa está mais preparada para ir a jogo».

«Temos a nossa capacidade, acreditamos em nós e os jogadores conhecem cada vez mais o nosso processo de jogo. Alguns chegaram tarde, mas aos poucos têm assimilado as minhas ideias», frisou.

Nos dois primeiros jogos do campeonato, Ricardo Soares contou apenas com seis suplentes em nove possíveis. O treinador do Moreirense diz que esse é um cenário que «já não se vai notar», pois os mais recentes reforços David Tavares e Walterson já podem ir a jogo diante do Boavista.

Yan e Nahuel Ferraresi também já estão disponíveis, ao contrário de Kewin, Abdu Conté, Sori Mané e Derik Lacerda, todos entregues ao departamento médico.

O Moreirense recebe os axadrezados, esta sexta-feira, a partir das 19h00.