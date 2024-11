César Peixoto, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após derrota por 3-2 frente ao Rio Ave:

«O resultado é injusto, perdemos por culpa própria. Fizemos um bom jogo, fomos a equipa que esteve melhor, teve mais bola, pressionou mais alto, teve mais capacidade de chegar a zonas de finalização e, na primeira parte, faltou presença na área, agressividade e melhor definição.

Ao intervalo falamos com a equipa, corrigimos, mas sofremos o segundo num erro individual. A equipa não baixou os braços, fiz o 2-1, o 2-2, a equipa continuou a ir para a frente, mas penso que faltou capacidade de estabilizar um pouco. Não posso tirar esta ambição de ganhar à equipa, mas, na parte final, fomos mais com o coração do que com a cabeça e faltou estabilidade. Eu sou o responsável da equipa e a verdade é que os jogadores erraram a tentar fazer bem. Não levamos nada daqui injustamente, mas o caminho faz-se caminhando.

[peso após esta derrota] Teria peso se a equipa não se apresentasse como se apresentou aqui hoje. Se a equipa viesse cá e facilitasse, se não trabalhasse, se os jogadores não dessem o máximo, aí estaria preocupado. A equipa veio com atitude competitiva e acabámos por não ganhar o jogo por erros individuais, são coisas que temos de corrigir. Temos de ser mais maduros, mas em relação ao esforço não há nada a dizer. É uma derrota que nos deixa tristes, mas não vai afetar nada. Perdemos por demérito e não por mérito do Rio Ave.

[capacidade de reação da equipa] A equipa tem praticado bom futebol, tem sido organizada, discute os jogos, seja com quem for, para conquistar os três pontos, não acho que seja o aspeto mais forte da equipa, no entanto não deixa de ser um ponto forte.

É uma capacidade e uma alma que a equipa tem, que acredita muito no que fazemos. Os jogadores são muito competitivos e nunca dão um jogo por vencido. Faltou capacidade emocional na parte final. Devíamos ter percebido que um ponto não era mau».