Vrousai levou o Estádio dos Arcos à loucura depois de marcar o golo da vitória do Rio Ave já nos descontos. Os vilacondenses estiveram a vencer por dois golos, mas permitiram a recuperação do Moreirense. Quando já toda a gente esperava a divisão de pontos, o lateral grego foi ao ataque dar os três pontos à formação rioavista, num desafio que só ganhou brilho e emoção no segundo tempo.

Tiago Morais e Clayton colocaram os de Vila do Conde a vencer por 2-0. Aderlan Santos, na própria baliza, e Gabrielzinho marcaram para a turma de Moreira de Cónegos e voltaram a deixar tudo empatado como no início da partida. Para lá da hora, Vrousai marcou o terceiro e deu a vitória aos locais.

Petit continua com a estrelinha de vencedor. Para este encontro, mudou três homens em relação à equipa que eliminou, em penáltis, o Alverca da Taça de Portugal. Jhonatan, Medina e Hassan saltaram da equipa e deram lugar a Miszta, Tiago Morais e Clayton. Já César Peixoto fez quatro alterações depois de eliminar o FC Porto da prova rainha do futebol nacional. Kewin Silva regressou à baliza, em troca por Caio Secco, Antonisse rendeu Alan, Ponck substituiu Maracás e Guilherme Schettine foi aposta no ataque em vez de Asué.

Os primeiros 45 minutos foram fracos e com poucos motivos de interesse. Os dois coletivos apresentaram um futebol trapalhão, muito atabalhoado e com sucessivos passes errados, o que tornava difícil haver uma jogada com princípio, meio e fim. Em toda a primeira parte houve apenas dois lances dignos de registo, um deu golo para os vilacondenses.

Foi ao minuto 26 que Tiago Morais pegou no esférico, tabelou com Clayton, ganhou um ressalto e apareceu isolado, atirando cruzado para golo. Perto do intervalo, Antonisse surgiu na cara do golo, mas, com tudo para fazer o empate, tentou o chapéu que saiu muito longo. Foi tudo para uma pobre primeira metade.

Finalmente a emoção

A etapa complementar começou a todo o vapor e deu emoção a um jogo que estava a ser, até então, entediante. O Rio Ave ampliou a vantagem logo após o reatamento, aproveitando uma má reposição de bola de Kewin Silva. Kiko foi ‘bondoso’ e ofereceu o golo a Clayton. Os vilacondenses conquistavam uma vantagem confortável, mas que durou pouco. Apenas quatro minutos depois, os cónegos reduziam num autogolo de Aderlan Santos. Guilherme Schettine saiu em velocidade e ofereceu o golo a Antonisse. O primeiro remate do brasileiro foi cortado por Vrousai e a recarga, que até ia para fora, sofreu um desvio do central vilacondense, acabando no fundo das redes.

César Peixoto queria mais e arriscou, passando a jogar com dois pontas de lança. A alteração demorou um quarto de hora a surtir efeito. Frimpong cruzou da esquerda, Schettine cabeceou para grande defesa de Miszta, que já nada pôde fazer na recarga de Gabrielzinho que marcou à ex-equipa.

Até ao final, o jogo ficou muito partido, com muitos duelos individuais, mas com as duas equipas a jogarem com pouco critério. No último suspiro, quando já se esperava o empate, Vrousai ganhou o esférico à entrada da área, deixou um adversário para trás e, na cara de Kewin, não perdoou, levando à loucura os adeptos vilacondenses. O Rio Ave chegou aos 13 pontos, deixando o Moreirense com os mesmos 17.

FIGURA: Vrousai (Rio Ave)

O lateral direito do Rio Ave teve lucidez para, numa jogada confusa, recuperar o esférico, isolar-se e dar os três pontos aos vilacondenses. Decisivo na partida, juntando várias ações que levaram qualidade ao jogo rioavista.

MOMENTO DO JOGO: Autogolo de Aderlan Santos

O Rio Ave apanhou-se a vencer por 2-0 e parecia estar a construir um triunfo confortável. Contudo, logo após o segundo golo, a azar bateu à porta vilacondense. Antonisse apareceu em boa posição para marcar, mas Vrousai evitou o golo. Na recarga, o brasileiro rematou torto, mas Aderlan Santos, ao tentar cortar, acabou por colocar o esférico no fundo das redes. O tento teve o condão de relançar o desafio.

POSITIVO: Ambiente no Estádio dos Arcos

Se há adeptos que vibram juntamente com a equipa, esses são os do Rio Ave. Depois de verem o seu emblema deixar fugir uma vantagem de dois golos, mantiveram-se sempre fiéis no apoio e acreditaram até ao fim. O golo nos descontos foi o merecido prémio para quem sem acreditou. O estádio vibrou com o golo da vitória.