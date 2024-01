O treinador do Moreirense, Rui Borges, defendeu esta sexta-feira que os cónegos têm de apresentar-se com «foco e concentração» na receção ao Estoril, da 17.ª jornada da Liga.

O técnico de 42 anos acredita que a derrota frente ao Casa Pia, na ronda anterior, resultou de «um jogo menos conseguido», e antecipou «um ciclo de dois meses com bons jogos», frente a adversários como FC Porto, Sporting e Sp. Braga.

«Os jogos que aí vêm vão ser três vezes mais difíceis do que os anteriores. O foco e a concentração têm de ser ainda maiores. O compromisso e o trabalho têm de estar inerentes do princípio ao fim do jogo. Vamos ter um seguimento de jogos bons», disse, citado pela Lusa.

O Estoril vem de duas goleadas sofridas frente a Sporting e FC Porto, algo que Rui Borges desvaloriza: «Fora os dois últimos jogos, o Estoril é uma equipa mito agressiva no último terço, com muitas dinâmicas, muita mobilidade, que gosta de ter bola e valoriza muito o jogo. Temos de estar coesos, organizados e proativos, algo que nos faltou no último jogo. Somos uma equipa competitiva, que dá poucas oportunidades.»

O timoneiro do emblema de Moreira de Cónegos revelou ainda que o plantel foi afetado por uma gripe durante a semana, pelo que alguns jogadores não treinaram.

«Houve gente que nem treinou durante a semana. Vamos jogar com 11 jogadores e temos de ser competitivos. Foi uma semana difícil. Vamos tentar perceber quem está melhor para o jogo.»

De resto, Rui Borges elogiou ainda Vinicius Mingotti, reforço de inverno e um ponta de lança capaz ataque à profundidade”, com «boa capacidade de finalização e interessante em termos atléticos».

O Moreirense joga este sábado em casa do Estoril, a partir das 20h30, em jogo da 17.ª jornada da Liga.