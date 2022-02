O treinador adjunto do Moreirense, Rui Mota, na conferência de imprensa após o empate (1-1) com o Moreirense:

«[Resultado] Perdemos aqui dois pontos. Não fomos a equipa que teve mais bola, mas fomos a que mais oportunidades de golo criou. Mesmo com menos um jogador, tivemos a capacidade de chegar à frente. Infelizmente, não fomos capazes de levar os três pontos, mas sabemos das contingências do jogo, pela expulsão do Fábio Pacheco. Saímos do jogo com sabor amargo, mas não há muito a fazer.

[Expulsão de Fábio Pacheco] Na primeira parte, embora tenhamos entrado bem e tido as melhores oportunidades, não conseguimos contrariar o jogo do Arouca da forma que queríamos. Não queríamos estar tão baixos, embora estivéssemos sempre confortáveis, porque não houve situações de perigo. Retificámos a situação ao intervalo e a equipa reagiu bem. Passámos a ter três médios com dois avançados, a equipa estava confortável no jogo, sabíamos que íamos ter a nossa oportunidade para ampliar o resultado, mas a situação do Fábio acaba por ser o momento do jogo. Tivemos de reajustar, mas ainda assim demos uma ótima resposta. Acreditávamos que podíamos chegar ao golo. Tivemos o lance do penálti que o Ibra não conseguiu converter, numa grande defesa do guarda-redes.

[Indefinição sobre quem ia bater o penálti] Provavelmente, havia alguma indefinição neles próprios, embora já tivéssemos definido quem era o jogador a bater o penálti. O Ibra normalmente bate com golo, mas o guarda-redes conseguiu com uma grande defesa. Só quem lá está é que falha. Temos total confiança no Ibrahima, não é por aí.»