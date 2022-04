Ricardo Sá Pinto admitiu que a paragem para os jogos das seleções foi positiva para amenizar a «tristeza global» do Moreirense, que vai defrontar o vizinho V. Guimarães, na 28.ª jornada da Liga.

«Devido aos nossos resultados, que provocaram desgaste físico e mental, a paragem foi benéfica. Foi bom para todos este recarregar de energias para atacarmos os últimos sete jogos de forma muito saudável, lúcida e ambiciosa. Será um período sempre difícil, mas mais propício às nossas aspirações», afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Os cónegos somam apenas uma vitória na segunda volta e seguem na 17.ª e penúltima posição, em zona de despromoção, após seis duelos sem vencer e três derrotas consecutivas.

«Falta-nos alguma felicidade e resultados. Temos as expectativas muito altas e sou uma pessoa ambiciosa. Para mim, empatar não chega. Olho sempre para os três pontos. Os resultados é que nos fazem motivar e ter alegrias, sobretudo quando estamos numa fase crucial de decisão. Se pudermos juntar a isso uma grande exibição, melhor», reconheceu Sá Pinto.

O treinador do Moreirense, perante um «caminho duro e com muitas barreiras», dedicou as últimas sessões aos «aspetos importantes da dinâmica defensiva e ofensiva», destacando ainda o «forte apoio dos adeptos» antes do dérbi.

«Durante a semana, colocaram tarjas no campo de treinos e à volta do balneário. Vamos precisar do nosso 12.º jogador amanhã [domingo]. Que os adeptos nos apoiem muito, tenham paciência e fé e acreditem em nós, porque só unidos vamos vencer», apelou .

«A responsabilidade maior será sempre minha, porque sou eu que tomo decisões, mas assumo isso com muito orgulho. Gosto muito de estar no Moreirense e gosto muito dos meus jogadores. Divirto-me muito a trabalhar com eles. Infelizmente, não temos tido a recompensa pela alegria e qualidade expressa diariamente nos treinos e nos convívios que fazemos. Acredito que iremos tê-la, pois o caminho está a ser bem feito.»

Quanto ao jogo da Taça de Portugal, que os cónegos venceram por 3-2, Sá Pinto considerou que o V. Guimarães está «diferente, mais sólido e melhor defensivamente».

«Como dizem os nossos adeptos, um dérbi bom é um dérbi ganho. Vamos ter um grande jogo pela frente e um adversário difícil, com uma massa adepta fantástica, jogadores de qualidade e muitas soluções. Até o grande jogador que é o ‘Ricardito’, que começou comigo aos 17 anos, não está a jogar muito ultimamente», concluiu o técnico, que, entre 2001 e 2003, foi companheiro de Ricardo Quaresma no Sporting.

O Moreirense, que conta um mês depois com o belga Kevin Mirallas, recuperado de lesão, bem como Sori Mané, que regressou da seleção, recebe o V. Guimarães no domingo, a partir das 18h00.