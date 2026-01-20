Moreirense
Há 18 min
Vá ao Moreirense-Santa Clara de borla com o Maisfutebol
Estamos a oferecer dez bilhetes duplos para o jogo do próximo sábado
Estamos a oferecer dez bilhetes duplos para o jogo do próximo sábado
O Maisfutebol está a oferecer dez bilhetes duplos para o Moreirense-Santa Clara, jogo agendado para o próximo sábado, dia 24 de janeiro, a partir das 15.30 horas.
Para se habilitar a ganhar um destes dez bilhetes duplos, só tem de enviar um mail para maisfutebol@mediacapital.pt a responder ao seguinte desafio:
- De acordo com as estatísticas do Maisfutebol, quantos minutos jogou Schettine na Liga esta época?
Já sabe, envie um mail com a resposta certa e vai ao futebol de graça.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS