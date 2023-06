Moreirense e Sporting de Braga oficializaram esta quarta-feira a transferência de Kobamelo Kodisang, que ruma aos cónegos em definitivo, após uma época de empréstimo, com os arsenalistas a manterem «50 por cento dos direitos económicos do jogador».

O avançado sul-africano, de 23 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas com o Moreirense.

Kodisang foi uma das principais figuras do campeão da II Liga, com 13 golos e três assistências em 34 jogos, tendo integrado o onze do ano do segundo escalão.

O extremo chegou a Portugal em 2018, para integrar a Sanjoanense, tendo rumado na época seguinte a Braga.