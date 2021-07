Neno, ex-internacional português, foi homenageado pela Liga na gala Kick-Off, que decorre ao final de tarde desta quinta-feira na Alfândega do Porto.



O antigo guarda-redes, que faleceu no passado dia 10 de junho, aos 59 anos, foi nomeado embaixador para o fair-play e deu o nome ao prémio. Além disso, Neno foi recordado através de um vídeo de homenagem em que este dizia que «levava a vida».



A esposa e a filha de Neno subiram ao palco e receberam uma pequena lembrança, além de uma camisola do Vitória entregue pelo presidente do organismo, Pedro Proença.



Moreirense e Sporting da Covilhã receberam o prémio Neno Fair-play, respetivamente, da I e II Liga, enquanto Ivo Gonçalves (Vizela) e Luis Díaz (FC Porto) foram os jogadores distinguidos com o mesmo prémio, em cada um dos campeonatos profissionais.



Veja a homenagem a Neno: