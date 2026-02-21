Kiko Bondoso analisou a derrota do Moreirense na receção ao Sporting (3-0), na 23.ª jornada da Liga, à flash do V+.

«O resultado é mérito do Sporting, queríamos ser competitivos e ganhar. Há que ressalvar a atitude da equipa. Hoje não foi um dia bom, mas vamos treinar e melhorar durante a semana. Tentamos ao máximo trabalhar para igualar o adversário neste tipo de jogos. Não é fácil. Resta trabalhar e evoluir a cada dia. O nosso objetivo é a manutenção e faltam dois pontos. O que vier depois é um acréscimo e bom para nós.»