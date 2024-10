César Peixoto não vê benefício para o Moreirense em jogar em Aveiro diante do FC Porto nos quartos de final da Taça da Liga. Apesar da interdição do Estádio do Dragão, o timoneiro dos cónegos lembra a importância dos adeptos.

«Seria um benefício para nós caso não houvesse adeptos. Mesmo não sendo no Dragão, o local é perto do Porto, e onde todos podem assistir. Acaba por ser a mesma coisa para nós. Nesta competição, devia ser como na Taça de Portugal, onde as equipas mais “pequenas” jogam em casa.»

«A vantagem do encontro está do lado do FC Porto, até pela maior qualidade individual e coletiva, mas vamos tentar ser competitivos e lutar pela eliminatória. Não vamos de passeio nem de férias. Somos organizados e sabemos os caminhos que temos de percorrer. Temos de ser agressivos nos duelos e nas segundas bolas, e aproveitar os espaços nas nossas movimentações ofensivas», argumentou César Peixoto, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o onze a apresentar pelos dragões, o treinador do Moreirense anteviu algumas alterações.

«Acredito que possam fazer uma rotação, mas é difícil perceber qual vai ser o onze. Têm muitos jogadores de qualidade, mas diria que 70 por cento do padrão de jogo do FC Porto já está encontrado. Poderão fazer alguns ajustes individuais e adaptar algumas coisas mediante a nossa equipa», analisou.

Quanto ao formato da Taça da Liga, Peixoto apenas vê vantagens.

«Gosto de participar nestas competições, com grandes jogos. É bom para o clube e para os jogadores se mostrarem. Mesmo sabendo que a preparação do próximo desafio da Liga, frente ao Vitória de Guimarães será diferente, temos plantel para apresentar equipas competitivas em todos os jogos», assumiu.

À margem desta antevisão, César Peixoto comentou a possível saída de Ruben Amorim para o Manchester United.

«É ótimo para o futebol português, valoriza a nossa classe. Os sportinguistas talvez não fiquem felizes, mas eu, enquanto treinador, e ainda por cima por o Ruben ter sido meu colega [enquanto jogador], fico feliz que vá para uma grande equipa. Que tenha muito sucesso», partilhou.

O Moreirense jogará com o FC Porto na noite desta quinta-feira (20h45), no Municipal de Aveiro. A arbitragem será de Gustavo Correia e este é um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.