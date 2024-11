No rescaldo à derrota com o FC Porto (2-0), nos quartos de final da Taça da Liga, César Peixoto apontou ao objetivo da Liga e ressalvou a atitude dos seus pupilos.

«Sofremos golo na primeira parte quando estávamos bem no jogo, mas faltou ter mais bola para não estarmos sempre atrás da posse. Pedi à equipa para ajustarmos a pressão.»

«A vitória do FC Porto foi justa, mas a equipa teve um comportamento fantástico e dá-nos confiança. Conseguiram ser competitivos, contra uma equipa que nos empurrou para trás. Na segunda parte tivemos três oportunidades em transição, pelo que foi um jogo competente», começou por referir, em conferência de imprensa.

Questionado sobre as oito trocas promovidas no onze, César Peixoto explicou as intenções.

«As mexidas foram para dar capacidade à posse e já tínhamos planeadas as substituições ao intervalo, pelo jogo com o Vitória no domingo. Demos uma boa réplica, apesar da derrota. E o segundo golo foi muito duvidoso», atirou, esboçando um sorriso.

Por fim, o timoneiro dos cónegos aproveitou a questão do Maisfutebol para visar o estado do relvado do Municipal de Aveiro.

«Complicou a missão dos jogadores, até mais do FC Porto, porque teve mais bola. O relvado criou muitos buracos e os jogadores tiveram dificuldade. Por isso, o espetáculo foi menor, na segunda o jogo também caiu de ritmo, face ao relvado pesado. Mas, foi para as duas equipas e não está em causa a vitória do FC Porto», terminou.

O regresso do Moreirense à Liga acontecerá em Guimarães, na tarde de domingo (18h).