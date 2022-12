Mateus Pasinato, guarda-redes do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois do empate com o Benfica (1-1) que permitiu à equipa de Moreira de Cónegos seguir para os quartos de final da Taça da Liga:

Foi a figura do jogo, foi jogo de grande intensidade?

- Exato, sabíamos da força do Benfica, que vinha para conseguir o resultado, entrámos muito concentrados, acho que o mérito é de toda a equipa. Conseguimos sair na frente, sofremos alguns contra-ataques, sufocos, mas sabíamos que seria assim que conseguiríamos passar de fase. Queria parabenizar toda a equipa que teve uma entrega absurda.

Fez várias defesas de enorme dificuldade…

- O mérito é de todos, do guarda-redes, do treinador, de toda a equipa que está muito unida, quem joga e quem não joga. Passámos de fase, queremos algo mais e, com todo o respeito pelo Benfica, precisávamos disto para ganhar sequência.

Dá para sonhar com a Final Four? Vem aí o Arouca agora…

- É mais um jogo difícil, como todos os jogos. É passo a passo. Qualificamo-nos, foi o primeiro passo, agora vem o Arouca, nível de dificuldade extremo, mas almejamos ir de passo a passo para conseguir o nosso objetivo.