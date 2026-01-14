Marcelo prepara-se para encerrar o ciclo pelo Moreirense e regressar à II Liga, desta feita com as cores da União de Leiria. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o defesa central de 36 anos – que terminaria contrato em junho – tem acordo para rescindir e está na fase final das negociações com o emblema do Lis.

Depois de 63 jogos em duas épocas, o brasileiro apenas realizou 13 partidas ao serviço de Vasco Botelho da Costa, conseguindo um golo. Por isso, sabe o Maisfutebol, Marcelo comunicou a vontade de jogar de forma regular, ambição compreendida pela estrutura do Moreirense.

A oficialização do acordo com a União de Leiria vai acontecer nesta semana. O emblema do Lis ocupa o 7.º lugar da II Liga, a cinco pontos da zona de subida. Por sua vez, o Moreirense é sexto na Liga, a um ponto dos lugares europeus.

Natural do Rio de Janeiro, Marcelo fez formação no Vasco da Gama e, em Portugal, representou Ribeirão, Rio Ave, Leixões, Sporting, Paços de Ferreira e Moreirense, numa carreira que também conta com capítulos por Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Estados Unidos da América.

