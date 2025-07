O Moreirense empatou este sábado (1-1), num jogo-treino frente ao Trofense, da Liga 3, realizado em Moreira de Cónegos, à porta fechada.

A equipa orientada por Vasco Botelho da Costa entrou melhor e adiantou-se no marcador com um golo de Benny. No entanto, o Trofense, treinado por Renato Coimbra, conseguiu restabelecer a igualdade ainda antes do intervalo, por intermédio de Moussa Diarra, na conversão de uma grande penalidade.

Este foi o primeiro teste da pré-temporada para ambas as formações, com o Moreirense a dar assim início ao seu ciclo de preparação para a época 2025/26.

A equipa de Moreira de Cónegos parte já na próxima segunda-feira para um estágio em Ofir, no concelho de Esposende, onde irá intensificar os trabalhos de pré-época.

LEIA TAMBÉM:

- Liga: todos os jogos e resultados da pré-época dos 18 clubes