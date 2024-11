A TVI e o Moreirense Futebol Clube chegaram a acordo para que os jogos do clube na Liga Portuguesa de Futebol Profissional na condição de visitado, para o período de agosto de 2025 a junho de 2028, sejam transmitidos nos canais da TVI.

Este acordo marca o regresso do campeonato de futebol à televisão em sinal aberto, reforçando o compromisso da TVI em levar o melhor do desporto nacional a todos os portugueses, de forma gratuita e acessível.

Além dos direitos de transmissão, o acordo inclui a venda de publicidade nas primeiras linhas em redor do estádio, bem como a presença do logotipo da TVI na frente das camisolas dos jogadores do clube.

Com esta iniciativa, a TVI reforça a sua aposta estratégica na transmissão de eventos desportivos em direto, consolidando-se como uma referência na promoção do desporto e na oferta de conteúdos de alta qualidade.