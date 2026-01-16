O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, confirmou esta sexta-feira, além da já oficializada saída do defesa Marcelo na quinta-feira, a saída do avançado Guilherme Schettine, melhor marcador da equipa na Liga, admitindo reforços no mercado de inverno em curso.

«Quem anda no Moreirense, que é um clube de mercado, tanto para entradas, como para saídas, lida com isso com naturalidade. São dois jogadores muito queridos para o clube. Com o Schettine, o clube tem oportunidade de fazer dinheiro. O Marcelo procurou-nos com o objetivo de ser feliz noutro sítio. Foi uma honra aprender com ele», disse Botelho da Costa, na antevisão à deslocação a Alverca, da 18.ª jornada.

O defesa Marcelo, de 36 anos, até agora capitão do Moreirense, está a caminho da União de Leiria, sexto classificado da II Liga, mas ainda não é oficial nos leirienses. Já o avançado brasileiro, de 30 anos, marcou nove golos pelos minhotos na primeira volta e vai rumar ao Tianjin Jinmen Tiger, da China. Segundo adiantou fonte do clube, à Lusa, a transferência está pendente de detalhes burocráticos,

Por outro lado, Botelho da Costa disse que - e tendo havido ainda a saída de Joel Jorquera, cedido aos espanhóis do Murcia - vai haver entradas ainda em janeiro para garantir um plantel com ainda «mais soluções».

«Melhor versão» ante o Alverca

Já sobre o jogo de sábado, Botelho da Costa diz que oo Moreirense precisa de apresentar a «melhor versão» para «ter sucesso» na visita ao Alverca.

«É uma equipa muito perigosa, muito bem trabalhada. A identidade da equipa é muito vincada. Defrontei o Custódio nos sub-23. A equipa tem uma ideia muito característica do Custódio. Tem individualidades que dão muita qualidade à equipa», disse, na antevisão ao jogo marcado para as 18 horas.

«A segunda volta tem a particularidade de jogarmos outra vez contra os mesmos treinadores, na sua maioria, e contra as mesmas equipas. Mais do que a responsabilidade de fazer igual à primeira volta, vamos ter de fazer algumas coisas diferentes e de continuar a evoluir. Temos tentado acrescentar coisas novas à nossa forma de jogar para não sermos uma equipa previsível», esclareceu, no lançamento da segunda volta do campeonato.

O jogo entre Alverca (11.º com 20 pontos) e Moreirense (sexto com 27) tem arbitragem de Luís Godinho e pode ser seguido ao minuto no Maisfutebol.