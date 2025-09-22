Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, analisou à Sport TV em flash interview a derrota diante do Sporting, no Estádio José Alvalade, nesta segunda-feira (3-0). O técnico admite que foi surpreendido pelos leões e explica a aposta em André Ferreira.

Resultado

«É o resultado que temos. Não há nada mais a fazer do que dar os parabéns ao Sporting. Foi melhor. Em relação ao jogo, tentámos ao máximo pressionar o Sporting. O posicionamento do Kochorashvili criou-nos muitas dúvidas. Comunicar num estádio destes por vezes é difícil e tivemos de equilibrar ao intervalo. A equipa sentiu o primeiro golo. Do ponto de vista ofensivo, o jogo foi repartido. O treinador pode querer sempre jogar, mas é difícil jogar em casa de um grande, ainda por cima um campeão. Quando vai ao banco, é sempre a acrescentar.»

Sporting desestabilizou Moreirense

«Posicionamentos do Pote e do Trincão já se sabe que são pontos fortes, agora também contam com o Luis Suárez. Mas havia dúvidas em relação aos médios do Sporting. Ao intervalo, mostrámos em vídeo e os jogadores entenderam melhor, conseguimos pressionar melhor na segunda parte.»

Forma do Moreirense

«Sabemos o que queremos. Jogar contra um grande mexe de certa forma connosco porque há mais olhos a ver. Mas a preparação não muda grande coisa.»

Aposta em André Ferreira

«São decisões estratégicas. Apesar de não ser usual, sentimos que o André tinha determinadas características que nos podiam favorecer. Sorte a nossa termos três guarda-redes e podermos mexer.»