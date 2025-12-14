O médio do Moreirense, Vasco Sousa, sofreu uma fratura do perónio direito, no jogo deste domingo ante o Benfica.

«O jogador Vasco Sousa sofreu uma fratura no perónio direito durante o jogo de hoje. A família Moreirense está e estará cá para o Vasco, seja qual for o obstáculo ou desafio», informou o clube minhoto, em nota oficial, na noite deste domingo.

Vasco Sousa ficou com muitas queixas após uma falta sofrida num lance com Sudakov, ao minuto 44. Foi assistido, voltou por breves instantes a jogo, mas depois acabou por pisar mal no relvado numa disputa de bola ainda antes do intervalo e foi substituído, saindo de maca e visivelmente triste.

O tempo de paragem ainda não é certo, mas Vasco Sousa deve ficar afastado dos relvados alguns meses.

Emprestado pelo FC Porto ao Moreirense, o médio de 22 anos leva nove jogos e um golo pelo clube de Moreira de Cónegos em 2025/26.

Esta lesão surge praticamente dez meses depois de, a 16 de fevereiro de 2025, na vitória do FC Porto ante o Farense, ter sofrido a mesma lesão no Estádio do Algarve. Ainda pelo FC Porto, chegou a ir ao Mundial de Clubes em junho, mas não saiu do banco de suplentes ante Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly, regressando apenas à competição já pelo Moreirense, esta temporada.