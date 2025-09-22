Moreirense
Há 1h e 1min
Vasco Sousa: «Cansaço apoderou-se do Moreirense nos minutos finais»
Médio dos cónegos disse que o resultado, 3-0 para o Sporting, é exagerado
Vasco Sousa, médio do Moreirense, analisou à Sport TV na flash interview a derrota diante do Sporting, no Estádio José Alvalade, nesta segunda-feira (3-0). Sousa sublinhou a confiança da equipa apesar da derrota desta noite.
Análise ao jogo
«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, com exigência máxima. Nos minutos finais, o cansaço apoderou-se da equipa e o Sporting aproveitou. O resultado é exagerado para a nossa exibição. Equipa está muito confiante e já pensa no próximo jogo.»
Até onde pode ir o Moreirense
«É pensar treino a treino, a equipa está muito confiante e unida.»
Jogar após a lesão grave
«É muito gratificante voltar aos relvados e fazer o que mais gosto. Espero dar a estes adeptos uma imagem do que eu sou.»
