Vasco Sousa, médio do Moreirense, analisou à Sport TV na flash interview a derrota diante do Sporting, no Estádio José Alvalade, nesta segunda-feira (3-0). Sousa sublinhou a confiança da equipa apesar da derrota desta noite.

Análise ao jogo

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, com exigência máxima. Nos minutos finais, o cansaço apoderou-se da equipa e o Sporting aproveitou. O resultado é exagerado para a nossa exibição. Equipa está muito confiante e já pensa no próximo jogo.» 

Até onde pode ir o Moreirense

«É pensar treino a treino, a equipa está muito confiante e unida.»

Jogar após a lesão grave

«É muito gratificante voltar aos relvados e fazer o que mais gosto. Espero dar a estes adeptos uma imagem do que eu sou.» 

