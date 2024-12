Os sócios do Moreirense reconduziram Vítor Magalhães como presidente do clube que disputa a I Liga portuguesa, na sequência da Assembleia Geral Extraordinária realizada no sábado.

«Os sócios do Moreirense aprovaram este sábado, por unanimidade, a recondução da atual direção, presidida por Vítor Magalhães, para continuar a dirigir o clube no próximo biénio», refere a nota publicada pelo Moreirense, em nota oficial, através da rede social Facebook.

A reunião magna, que decorreu no auditório do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, contou com a presença de cerca de 50 associados e serviu também para a reeleição unânime de Vítor Magalhães como presidente do conselho de administração da SAD, em que o clube é o acionista maioritário, ao deter 75 por cento do capital social.

A AG extraordinária teve como ponto principal da ordem de trabalhos a «apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube», depois de as eleições agendadas para 30 de novembro terem sido anuladas por falta de candidaturas.

Presidente do Moreirense entre 1996 e 2004 e novamente desde 2008, Vítor Magalhães decidiu não apresentar a recandidatura para o biénio de 2025 e 2026. Porém, vai mesmo continuar a liderar o clube da vila de Moreira de Cónegos nesse período, depois de reconduzido pelos sócios nesta AG extraordinária.