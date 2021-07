Foram colegas no Rangers, em 2017/18, mas agora Fábio Cardoso herda a camisola 2 do FC Porto, que já pertenceu a Bruno Alves. O internacional português dá a sua “bênção” à transferência.

«Estou encantado por ver o Fábio no FC Porto. É algo que ele procurava, e finalmente este é o seu momento», disse Bruno Alves ao jornal escocês «Daily Record».

«O Fábio jogou muito bem nas duas últimas épocas, em Portugal, e estou encantado por ele, e vou dar-lhe todo o apoio que precisar», acrescentou.

Bruno Alves falou ainda de Alfredo Morelos, avançado que está na lista de potenciais reforços do FC Porto para a nova época.

«Tendo em conta a qualidade que tem, e aquilo que tem feito nos últimos anos, diria que o valor que tem sido falado, 20 milhões de libras (cerca de 23 milhões de euros) não é muito. É muito dinheiro para o FC Porto, de qualquer forma, mas quando queres alguém com esta qualidade tens de pagar. É um jogador com muito valor, internacional colombiano. No mercado atual não é muito dinheiro, mas para o FC Porto é muito. Eles não pagam valores tão elevados, como o Benfica, por exemplo. São clubes diferentes, com estratégias diferentes. Se o FC Porto comprar por esse valor, é a pensar no quanto pode valorizar para mais tarde vender», referiu o reforço do Famalicão.

«Joguei com o Morelos e estou certo de que adaptaria rapidamente ao FC Porto. Não foi fácil na Escócia, dentro e fora do campo, até por causa da barreira linguística. É difícil, para um jovem jogador, mas o português é mais próximo do espanhol, e o ambiente seria mais idêntico ao da Colômbia, pelo que a adaptação seria mais fácil», concluiu Bruno Alves, mostrando-se disponível para ajudar o amigo.