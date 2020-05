A modelo argentina Morena Mijuca chegou a Setúbal em agosto de 2019, na companhia de Brian Mansilla. No mercado de inverno, o Vitória reforçou-se com Mirko Antonucci, avançado italiano que surgiu acompanhado pela «fashion influencer» Ginevra Lambruschi.



Desde então, ambas têm espalhado sensualidade pela cidade sadina, seja em fotografias ousadas nas respetivas varandas, nas ruas de Setúbal ou nas belas praias da região. Na semana passada, por exemplo, Morena Mijuca e Ginevra Lambruschi partilharam imagens na encantadora praia de Galapos.



Afastadas das respetivas famílias devido ao surto de covid-19, a argentina e a italiana têm passado mais tempo com os respetivos namorados e até desenvolveram uma amizada. Ainda nesta sexta-feira, Morena e Ginevra estiveram juntas numa esplanada de Setúbal, aproveitando o tempo quente.



Veja as imagens de Morena Mijuca e Ginevra Lambruschi em Setúbal na galeria associada a este artigo.