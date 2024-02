Moreno quer um Chaves muito equilibrado para defrontar o Arouca, no pontapé de saída da 24ª jornada da Primeira Liga. Na antevisão ao encontro, o técnico dos flavienses deixa um aviso sobre o adversário, que considera estar a viver um grande momento de forma.

«É um Arouca, ao dia de hoje, muito forte e os últimos resultados fazem-nos perceber isso. É um jogo que nos vai obrigar a estar muito equilibrados, no plano tático e no plano mental. O Arouca começou mal, mas percebia-se que a qualidade estava lá, o plantel foi formado para estar nas competições europeias. Temos essa consciência».

Para o jogo desta sexta-feira, em Trás-os-Montes, Moreno não vai poder contar com o castigado Guima, além de Cafú Phete e Sandro Cruz, ambos lesionados. Face às ausências, o técnico fala numa boa oportunidade para os jogadores menos utilizados.

«Aqueles que sabem que vão jogar, sinto-os motivados, a querer fazer bem as coisas. É com esta mentalidade, com esta forma de estar no futebol, que vamos para o jogo».

A receção do Desportivo de Chaves ao Arouca está marcada para esta sexta-feira, às 20h15.