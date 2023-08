Moreno apresentou-se na conferência de imprensa, logo após o triunfo do Vitória sobre o Estrela (1-0), ao lado do presidente do clube, António Miguel Cardoso, para anunciar a sua demissão do comando da equipa técnica. Uma decisão que já estava tomada desde a passada quinta-feira e que está relacionada com a enorme desilusão ditada pelo afastamento das competições europeias, em casa, diante dos eslovenos do Celje.

«Quero dizer-vos que a responsabilidade profissional com que aceitei o convite que o presidente me fez há um ano - e quando aceitei não foi por coração, foi mesmo por responsabilidade de perceber que poderíamos ter feito a época que fizemos - faz-me perceber que o ciclo do Moreno como treinador do Vitória fecha-se hoje aqui. Vocês perguntam porquê e sou muito claro: pela desilusão, claramente, do jogo de quinta-feira», começou por enunciar o treinador em conferência de imprensa.

O treinador deixou claro que a decisão já estava tomada e que iria acontecer qualquer que fosse o resultado do Vitória na Reboleira. «Não é uma vitória, duas ou três no campeonato que apagariam a desilusão, era um objetivo grande que tínhamos e eu, como responsável que sou, acho que não é bom existir o ambiente e clima de desconfiança que havia à volta do Vitória neste início de época. Gostam de sentir adrenalina, de estar de outra forma e o Vitória é realmente um clube especial, único, mas é quando se consegue juntar as duas coisas. A força de uma bancada com vitórias. E foi isso que não conseguimos na quinta-feira. A derrota deixa marcas e faz-me perceber que o melhor para todos e, acima de tudo, para o clube, é o ciclo do Moreno fechar-se hoje», reforçou.

