A galeria de imagens que mostramos neste artigo demonstra que a notícia da morte de Eusébio foi global. Mas até que pontos as pessoas em vários locais do mundo valorizaram a morte de Eusébio?

Uma ferramenta disponibilizada pelo Google permitiu observar, quase em tempo real, quais as palavras e expressões mais pesquisadas em alguns dos países do mundo e uma consulta feita no dia da morte do Rei foi esclarecedora.

Em Portugal, claro, a palavra eusebio (assim mesmo, sem acento e sem letra maiúscula) foi escrita no Google mais de 100 mil vezes. Logo a seguir, outras, parecidas: eusébio, eusebio morreu, benfica, eusebio da silva ferreira.

A seguir, ao longo do dia, outras relacionadas com a morte de Eusébio. A reação de Pinto da Costa, o minuto de silêncio do Manchester United, a presença de uma embaixada do Real Madrid nas cerimónias fúnebres. A reação de Mário Soares.

A mesma ferramenta permite-nos observar quais as palavras mais pesquisadas em outros países. Maisfutebol deixa-lhe uma lista que não permite dúvidas sobre a dimensão de Eusébio.



Alemanha

Segunda palavra mais pesquisada este domingo



Africa do Sul

Segunda



Austrália

Primeiro na segunda feira



Áustria

Quarta palavra



Bélgica

Primeira



Canadá

Segunda palavra



Colômbia

Segunda palavra



Dinamarca

Quarta palavra



Espanha

Segunda palavra



França

Segunda palavra



Itália

Quarta palavra



México

Segunda palavra



Noruega

Segunda palavra



Holanda

Primeira palavra



Inglaterra

Segunda palavra



Nigéria

Primeira palavra



Roménia

Primeira palavra



República Checa

Segunda palavra



Suécia

Primeira palavra



Suíça

Primeira palavra



Turquia

Sexta palavra



Ucrânia

Sexta palavra.

Impressionante, de facto.